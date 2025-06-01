Beyoğlu'nda Beyzbol Sopalı Kavga: 3 Tutuklu

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan beyzbol sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 Mayıs'ta saat 06.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iş yeri çalışanları ile müşteriler arasında yaşanan kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Kavganın hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını, müşterilerin iş yeri çalışanları tarafından silah gösterilerek beyzbol sopasıyla darbedildiğini belirleyen ekipler, çalışanların müşterilerden zorla 3 bin 700 lirayı aldığını da tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan Ş.K. (34), E.C. (46), M.K. (20), H.Ö. (43), İ.K. (25) ve M.A'yı (26) olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler "yağma", "gasp" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.C, H.Ö. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.K, M.A. ile Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin tartıştıkları müşterilerle eğlence mekanından dışarı çıktıkları görülüyor. Kayıtlarda müşterilere beyzbol sopası ile saldıran şüphelilerden birinin belindeki silahı göstermesi de yer alıyor.