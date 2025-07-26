Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da gece Tarlabaşı Bulvarı'nda 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Olay yerine geçen ekiplerce, 2 şahsın elinde bıçak olduğu, bir kişinin de sırtından ağır yaralandığı anlaşıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kovalamaca sonrası yaşı küçük şüpheliler E.E. (16) ve C.C. (16), olayda kullandıkları bıçakla yakalandı.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren şüphelilerden P.K. (20) de gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı Ü.Ö. (42) ile şüpheliler arasında laf atma sonrasında çıkan tartışmanın ardından olayın meydana geldiği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "bıçakla kasten yaralama" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.