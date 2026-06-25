Beyoğlu'nda Bina Mühürlendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Bina Mühürlendi

25.06.2026 06:14
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Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katında çökme nedeniyle bina tahliye edilerek mühürlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bodrum katının duvarında kısmi çökme meydana gelen bir bina mühürlenerek tahliye edildi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Olayı fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.

Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.

Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Bina Mühürlendi - Son Dakika

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