Beyoğlu'nda bir işletmeye tehdit ve silah zoruyla giren 2 şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda, bir iş yerinin kapı kilidi kırılıp tehdit ve silah zoruyla girilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki iş yerinde yaşanan silahlı tehdit olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, E.S'nin işlerin kötü gitmesi nedeniyle ortakları S.A. ve B.A'ya, iş yerini F.T. ve M.T. ile işletmek istediğini ve onlara buradan pay vereceğini söylediğini belirledi.

Ancak ödeme alamayan S.A. ve B.A'nın iş yerini yeniden çalıştırmak için açtıklarını ama bir süre sonra F.T. ve M.T'nin tanıdıkları S.T. ve E.A'nın iş yerine gelerek işletmecileri tehdit ettiği, S.T'nin silah çekerek kasaya geçtiği, mekanın artık kendisinin olduğunu ve ogünkü bütün hesapları da kendilerinin alacağını söyleyerek kasadaki paraları aldıkları anlaşıldı.

Daha sonra S.A. ve B.A'nın iş yerini kilitleyip kapattıkları, olaydan bir gün sonra S.T, E.A, A.Ç. ve E.G'nin iş yerine gelerek kilidi kırdıkları ve işletmeye çalıştıkları saptandı.

İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettiği şüpheliler S.T, E.A, A.Ç, E.G, F.T. ve M.T'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 6 şüpheli "yağma" ve "silahlı tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.T. ve F.T. tutuklandı, E.A, A.Ç, E.G. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin iş yerinin kapısının kilidini taşlama makinesiyle kırıp silahla içeri girmeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.