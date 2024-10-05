Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği belirlenen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği belirlenen iki şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadını taciz ettikleri gerekçesiyle biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

05.10.2024 00:18
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Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadını taciz ettikleri gerekçesiyle biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda iki kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri, olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü. İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığı belirlendi.

Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Kimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden S.T, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ö.K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi.

Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan şüpheli S.T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.

Diğer şüpheli Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Her iki şüpheli, ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği belirlenen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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