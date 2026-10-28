Beyoğlu\'nda boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina çöktü, enkazda arama sürüyor

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çökme meydana geldi.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında zaman zaman çevredekilerden sessiz olmalarını isteyerek "Sesimi duyan var mı?", "Arama kurtarma ekipleri burada, sesimi duyuyorsan ses ver." şeklinde seslendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.