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Beyoğlu'nda çıkan yangında evde mahsur kalan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda çıkan yangında evde mahsur kalan kadın ağır yaralandı

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında evde mahsur kalan bir kadın ağır yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansta müdahale edildi. Yaralı kadın itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu\'nda çıkan yangında evde mahsur kalan kadın ağır yaralandı
24.01.2024 - 10:07,
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Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan bir kadın ağır yaralandı.

Ömer Avni Mahallesi Bey Odaları Sokak'taki binanın iki katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve yangında ağır yaralanan Sakine Bingöl, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve tahliye edilen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Binada oturan Kemal Erboğa, yaralı çıkarılan kadınla ilgili, "Yukarıdan sesler gelmeye başladı. Apartmandan dışarı çıktık, baktık duman var. Yukarı çıktık. Kadının kızı anahtarı getirdi, kapıyı açtık ama içeri giremedik. Hortumla müdahale ettik ama olmadı. Bu sırada itfaiye geldi. İtfaiye kadını dışarı çıkardı, biraz yüzü gözü yanmıştı, nefes alıyordu. Ambulansa koydular." dedi.

Kaynak: AA
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