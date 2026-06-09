Beyoğlu’nda Dronlu Narkotik Denetimi

Beyoğlu'nda polis ekiplerince dron destekli narkotik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla dron destekli narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Irmak Caddesi'ndeki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçları aradı, sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla ve çevredeki esnafla bir süre sohbet etti.

Bir araçtaki sürücü ve eşi ile sohbet eden Yıldız, çiftin çocuğuna oyuncak polis arabası ve emniyet teşkilatının logosu olan bir forma hediye etti. Araç sürücüsü ise Yıldız'a ve polis ekiplerine, bahçesinden taze topladığı eriklerden ikramda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Yıldız, bu sabah Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ve diğer polis birimlerinin desteğiyle, Beyoğlu merkezli İstanbul genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıldız, bu akşam da İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yıldız, "İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.