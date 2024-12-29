Beyoğlu'nda Film Gibi Kaçırma Olayı

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BEYOĞLU'NDA FİLM GİBİ OLAY; BULUŞMA BAHANESİYLE TUZAK KURDUĞU HUSUMETLİSİNİ KAÇIRMAK İSTEDİ

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak isteyen Ramazan S., Tuğba Y.'nin sosyal medyadan husumetlisi Servet A. ile tanışmasını istedi. Ramazan S. Tuğba Y. ile parka tanışmaya gelen husumetlisi Servet A.'yı silahla kaçırmaya çalıştı. Buluşma yerinde Servet A.'nın arkadaşları tarafından kovalanan Ramazan S. ve suç ortağı Bilal D. taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü saat 04.50 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Servet A. bir süre önce sosyal medyadan Tuğba Y. (20) ile tanıştı. Cep telefonuyla görüşen ikili buluşmak için sözleşti. Olay günü taksiyle buluşma noktasına gelen kadının bulunduğu taksiden eli silahlı 2 şüpheli indi. Parka doğru koşan şüpheliler, Servet A.'yı aramaya başladı.

HUSUMETLİSİNİN ARKADAŞLARINA ATEŞ AÇTILAR

Durumdan şüphelenip önceden parka arkadaşlarını yerleştiren Servet A., şüphelileri görünce kaçmaya başladı. Şüpheliler Servet A.'yı kovalarken, arkadaşları da Ramazan S.'nin arkadaşlarını kovalamaya başladı. Bir süre sonra bir otele sığınan Servet A. izini kaybettirirken, şüpheliler ise Servet A.'nın arkadaşlarına silahla ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Servet A.'nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ramazan S. (18) ve Bilal D. (20), kadının ise Tuğba Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adresini tespit eden polis ekipleri, Ramazan S. ve Bilal D.'yi Hacıahmet Mahallesi'nde bir adreste, Tuğba Y.'yi ise Kartal'da kaldığı otelde yakaladı. Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız tabanca polis tarafından ele geçirildi.

İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, ifadelerinde olayı neden gerçekleştirmek istediklerini de anlattı. Edinilen bilgiye göre, Servet A.'nın geçmişte Ramazan S.'nin bir yakınını bıçakla yaraladığı ve Ramazan S.'nin de olayın intikamını almak için Servet A.'yı aramaya başladığı ama bulamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ramazan S.'nin Tuğba Y. ile iletişime geçerek Servet A. ile arkadaşlık kurmasını ve buluşma ayarlamasını istediğini söylediği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Tuğba Y.'nin sosyal medyadan Servet A. ile arkadaşlık kurup, görüntülü görüşme yaparak güven sağladığı, daha sonra da parkta buluşma ayarladığı bilgisine ulaşıldı. Servet A.'nın buluşmaya giderken tedirgin olup çevreye arkadaşlarını yerleştirdiğini ve Tuğba Y.'yi beklerken taksiden maskeli 2 silahlı şüphelinin inip kendisini kovalamaya başladığını, bunun üzerine otele sığındığını, şüphelilerin ise Servet A.'nın arkadaşlarının üzerine ateş açarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Ramazan S.'nin poliste 22, Bilal D.'nin 4, Tuğba Y.'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan S. çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.