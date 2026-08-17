Beyoğlu\'nda Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu

Doğan Can Cesur/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda restoranda çalışan kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen S.D. (42), Güven Timleri tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramalarda kokain ele geçirilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu'nda bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki cep telefonunun çalınmasının ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.