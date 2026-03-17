Beyoğlu'nda Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda parkta yürüdüğü sırada yerde bulduğu cep telefonunu alıp uzaklaşan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin 17 Şubat'ta bir parkta düşürdüğü cep telefonunun çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, parkta yürüyen bir kişinin yerdeki cep telefonunu ayağıyla itip ardından alarak uzaklaştığını tespit etti.
Kimliği belirlenen H.K. (41) isimli zanlı, 18 Şubat'ta gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
