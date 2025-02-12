Beyoğlu\'nda İstinat Duvarı Çöktü, İki Bina Boşaltıldı

Güncel

BEYOĞLU'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla sokaktaki 2 bina boşaltılmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY: 'BİNADA BİR HAREKETLENME OLMADIĞI SÖYLENDİ'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şimdi zabıta ekiplerimizle, fen işleri ekiplerimizle, AFAD ekiplerimizle bölgeye geldik. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Şu anda binayı mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa, onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur. Bölgemizdeki binalar, kayma olmasa da, eski binalar. 90'lı yıllarda ben de bu bölgede doğup, büyüdüm. Bunlar 90'lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. O nedenle bir kez daha komşularımıza söyleyelim. Bölge, imarı olan bir bölge. Kentsel dönüşümde hem bakanlığın yarısı bizden kampanyası var, hem büyükşehir belediyemizin desteği var. Dolayısıyla asıl çözüm buraları bir an önce bir araya gelerek, hep beraber dönüştürmek. Belediye de komşularımızın yanında, sürecin hızlanması için elinden gelen desteği verecek. Her 2 binayı da şu an önlem amacıyla nüfustan arındırdık. Zemin etüdü yapıp durumu görmeden de burada tekrar yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Zabıtamız mühürledi, bina şu an boş. Etrafında da güvenlik şeritlerimizi çektik. Şu anda cana gelecek bir durum yok. Yarın da bina ile ilgili etütlerimizi yapacağız" dedi.