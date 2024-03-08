Beyoğlu\'nda Kadınlar Günü Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş da katıldı.
Grup daha sonra buradan, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
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Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, belediye başkan adaylarının belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti. Yalova, enerji, şehircilik ve akıllı şehir kavramlarına hakim olmayan kişilerin belediye başkanı olmaması gerektiğini belirtti.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
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