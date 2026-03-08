Beyoğlu\'nda Metruk Binada Yangın

BEYOĞLU'nda evsiz kişilerin ısınmak için ateş yakması sonucu çıktığı öne sürülen metruk binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan Bloklar Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, binada kalan evsizlerin ısınmak amacıyla yaktıkları ateş nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Ekipler ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.