Beyoğlu'nda Otobüs Şoförüne Kaldırım Taşıyla Saldırı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otobüs Şoförüne Kaldırım Taşıyla Saldırı

Beyoğlu\'nda Otobüs Şoförüne Kaldırım Taşıyla Saldırı

Beyoğlu'nda otobüs şoförü Mustafa Gemici, durakta yolcuları rahatsız eden saldırgan Ali B. tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğradı. Şoför hastaneye kaldırılırken, 52 suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.

24.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:37
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Saldırganın 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda İETT şoförü Mustafa Gemici, durakta ve otobüste yolcuları rahatsız eden Ali B.'yi otobüsten indirince kaldırım taşıyla saldırıya uğradı. Başından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş ekipleri tarafından yakalanan, 52 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına sahne saniye yansıdı.

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 18.10 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa gelen Ali B. (21), durakta bekleyen Berkay Emin G. (26) ve Selim D. (25)'ye küfrederek tehdit etti. Saldırgandan kaçmaya çalışan iki kişi o sırada durağa gelen otobüse bindi. Arkalarından otobüse binen saldırgan diğer yolculara da saldırdı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Gemici (53) saldırganı araçtan indirdi. Duruma sinirlenen Ali B., otobüsün önüne geçerek hareket etmesini engelledi ve sileceklerini kırdı.

KALDIRIM TAŞIYLA ŞOFÖRE SALDIRI

O sırada saldırgan yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün ön kapısına fırlattı. Camı kırarak içeri giren taş, şoför Gemici'nin başına isabet etti. Yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ali B.'nin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonrası saldırgan Ali B. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 52 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Otobüs Şoförüne Kaldırım Taşıyla Saldırı - Son Dakika

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