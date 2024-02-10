Beyoğlu'nda park halindeki palet yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda park halindeki palet yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu\'nda park halindeki palet yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Tarlabaşı Caddesi'nde park halindeki kamyonetin kasasında bulunan paletler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki esnaf yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken paletlerin tamamen yandığı kasada hasar oluştu. Yangın nedeniyle Tarlabaşı Caddesi Aksaray istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

10.02.2024 15:51
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Beyoğlu'nda park halindeki palet yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Tarlabaşı Caddesi'nde park halindeki kamyonetin kasasında bulunan paletler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki esnaf yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken paletlerin tamamen yandığı kasada hasar oluştu.

Yangın nedeniyle Tarlabaşı Caddesi Aksaray istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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