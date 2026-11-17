BEYOĞLU'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin çamurluğunda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokak üzerinde şüpheli hareketleri olan bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ön çamurluk kısmına gizlenmiş 52 gram marihuana maddesi, 27 bin 510 lira, cep telefonu ve 2 sim kart bulundu. Şüpheli Y.Y. (20) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.