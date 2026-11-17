Beyoğlu'nda polis otomobilin ön çamurluğunda 52 gram marihuana bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda şüpheli hareketleri üzerine durdurulan bir kişinin otomobilinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Ön çamurluğa gizlenmiş 52 gram marihuana ile 27 bin 510 lira, cep telefonu ve 2 sim kart bulan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
BEYOĞLU'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin çamurluğunda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Beyoğlu'nda uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokak üzerinde şüpheli hareketleri olan bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ön çamurluk kısmına gizlenmiş 52 gram marihuana maddesi, 27 bin 510 lira, cep telefonu ve 2 sim kart bulundu. Şüpheli Y.Y. (20) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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