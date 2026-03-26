Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm: Cinayet İtirafı

26.03.2026 13:39
Arkadaşının evinde ölü bulunan Fesif Deneri'nin cinayeti, Bilge D. tarafından itiraf edildi.

BEYOĞLU'da arkadaşının evinde ölü bulunan ve kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Fesif Deneri'nin (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polise 'Kalp krizinden öldü galiba' diye ihbarda bulanan Bilge D. (49) cinayeti itiraf ederken "O gün alkollüydük. Cinsel birliktelik yaşadık. Ters ilişki istedi. Ben istemeyince aramızda kavga çıktı. Onu ittim yere düştü, kalkıp beni boğmaya çalışırken ben onu boğdum" dediği öğrenildi. Şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart Salı gece yarısından sonra polise gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve girdiklerinde Fesif Deneri'nin cesedi ile karşılaştı. Evde bulunan ve polise ihbarda bulunan Bilge D. ilk ifadesinde "Cinsel birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir" dedi. Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda sabah yapılan otopsinin ardından Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Daha önce serbest bırakılan Bilge D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak sorguya çekildi.

Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Ters ilişkiye girmemizi istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm" dedi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

