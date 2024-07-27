Beyoğlu'nda Taksiye Rastgele Ateş Açıldı

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Beyoğlu'nda, bir kişinin silahıyla çevreye rastgele ateş açması sonucu yol kenarında duran bir taksiye mermi isabet etti.

Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'ne gelen, kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla 2 el ateş açtı.

Silahtan çıkan mermi yol kenarında duran ve içinde kimsenin bulunmadığı Y.M'nin kullandığı 34 THT 04 plakalı taksiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.