İstanbul\'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kamer Hatun Mahallesi Kamer Hatun Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 2'nci katındaki bina boşluğunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

2 KİŞİ YANAN BİNADA MAHSUR KALDI

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle, binanın üst katlarında 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.