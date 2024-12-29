Beyoğlu\'nda Yangın: 3 Kişi ve 1 Kedi Kurtarıldı

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BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan 3 kişi ve 1 kedi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken dumandan etkilenen kedi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaç Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde yaşayan 3 kişi ve 1 kediyi kurtardı. Dumandan etkilenen kediye sağlık ekibi ve itfaiye erleri müdahale etti. Kalp masajı yapılarak oksijen verilen kedi kendine geldi. Kurtarılan kedi sahibi tarafından olay yerinden götürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.