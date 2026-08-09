Beyoğlu'nda Yankesicilik Şüphelisi Tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kişinin çantasını çaldığı belirlenen ve daha önce bir yankesicilik olayına da karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 23 Temmuz'da Beyoğlu'nda bir kişiye ait çantanın çalınmasına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.M. (29) 24 Temmuz'da yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce Beyoğlu'nda meydana gelen bir yankesicilik olayının da faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin çantayı çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.