Beyoğlu'ndaki Metruk Binada Yangın

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Ay Sokak'taki 2 katlı metruk binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis binanın bulunduğu sokakta önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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