Beyoğlu Yaylası\'na Mesire Alanı Yapılacak

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki Beyoğlu Yaylası'na mesire alanı yapılması için çalışma başlatıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ile Beyoğlu Yaylası'nı ziyaret etti.

Ziyarette Torun ve Özer, yaylaya yapılması gereken altyapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendirdi.

Torun, mesire alanını kısa sürede tamamlamak istediklerini belirterek, alanın Uğurludağ ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.