Beyoğlu'nda gaspçı 5 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda, 1 kişinin darbedilip gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos'ta, Firuzağa Mahallesi'nde 1 kişinin sokakta darbedilip gasbedilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda A.A'nın 2 bin lirası ile cep telefonunun zorla alındığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede olayla ilişkili olduğu belirlenen A.D. (17), M.A. (17), J.G. (18), T.Y.C. (17) ile A.K. (17), Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.