Beypazarı Belediyesi Ramazan Ayında Evlere Yemek Servisine Başladı

Güncel

Beypazarı Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da evlere yemek servisine başlandığını bildirdi.

Beypazarı Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışmasıyla başlatılan ve günlük olarak 510 kişiye 3 çeşit yemek ulaştırılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'da açıklamasında, belediye olarak bu çalışmayı, belediye başkanlığı döneminde başlattıklarını ve sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Kaplan, bu uygulamanın ramazan ayı boyunca süreceğini kaydetti.