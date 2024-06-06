Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi

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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devem eden kursiyerler, eserleriyle yıl sonu sergisine katıldı.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Vedat Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi sergilerinin ülkenin bir geleneği haline geldiğini, bu kursların toplumun kaynaşması açısından da önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da merkezin yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden, ilçenin kültürel, sanatsal ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Işıl Korkmaz, 25 ilçede 32 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile 7den 70'e birçok kursiyerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, düzenledikleri kurslarla ilçeyi, Ankara'da ilk sıraya taşıdıklarını belirterek ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, kursiyerler eserleri hakkında bilgiler verdi.