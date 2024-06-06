Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devam eden kursiyerler, eserleriyle yıl sonu sergisine katıldı. Kaymakam Vedat Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi sergilerinin ülkenin bir geleneği haline geldiğini belirtirken, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da merkezin ilçenin kültürel, sanatsal ve sosyal hayatına büyük katkı sağladığını ifade etti. Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Işıl Korkmaz ise 25 ilçede 32 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile birçok kursiyerle iletişim halinde olduklarını söyledi. Serginin açılışı yapıldıktan sonra kursiyerler eserleri hakkında bilgiler verdi.

06.06.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devem eden kursiyerler, eserleriyle yıl sonu sergisine katıldı.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Vedat Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi sergilerinin ülkenin bir geleneği haline geldiğini, bu kursların toplumun kaynaşması açısından da önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da merkezin yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden, ilçenin kültürel, sanatsal ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Işıl Korkmaz, 25 ilçede 32 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile 7den 70'e birçok kursiyerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, düzenledikleri kurslarla ilçeyi, Ankara'da ilk sıraya taşıdıklarını belirterek ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, kursiyerler eserleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Vedat Yılmaz, Beypazarı, Ankara, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:14:01. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement