Beypazarı, Havuç Üretimiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Beypazarı, Havuç Üretimiyle Öne Çıkıyor

Beypazarı, Havuç Üretimiyle Öne Çıkıyor

Beypazarı ilçesinde yaklaşık 25 bin dekar alanda havuç üretimi yapılmaktadır. Dönüm başına 6-6,5 ton havuç hasat edilen ilçede, havuçlar talebe göre İstanbul ve Ankara hallerine gönderilmektedir. Beypazarı havucu, görselliği ve lezzetiyle dikkat çekmektedir. Fiyatı uygun olan havuçlar, çiftçilerin tarlalarında ve soğuk hava depolarında tonlarca bulunmaktadır.

23.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
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Beypazarı ilçesi havuç üretimiyle de öne çıkıyor.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda havuç üretildiğini söyledi.

Dönüm başına 6-6,5 ton havuç hasat edildiğini belirten Gencer, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depomuzda bulunan havuçları, talebe göre İstanbul ve Ankara hallerine gönderiyoruz. Beypazarı havucu, görselliği ve lezzetiyle öne çıkmakta. Fiyatı çok düşük, talep durumuna göre havucu paketliyoruz. Çiftçimizin tarlasındaki kuyularda, soğuk hava depolarında tonlarca havuç bulunuyor."

Kaynak: AA

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