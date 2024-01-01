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Beypazarı Müftülüğü tarafından Filistin için dua edildi - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğü tarafından Filistin için dua edildi

Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edildi. Programa Beypazarı Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, şehit ve gazi aileleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Beypazarı Müftülüğü tarafından Filistin için dua edildi
01.01.2024 - 13:04,
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Beypazarı Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasında Filistin halkı için dua edildi.

Tarihi Kurşunlu Camisi'nde "Filistin İçin Dua vakti" adı altında düzenlenen programda, kılınan sabah namazın ardından İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edildi.

Programa, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, şehit ve gazi aileleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü İnciler, sabah namazı buluşmalarının ilçeye bağlı mahallelerde sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA
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