Beypazarı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Vedat Yılmaz'ın kaymakamlık binasında tebrikleri kabulünün ardından Hanlar Önü Meydanı ile Bankalar Caddesi üzerinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Kaymakam Yılmaz'ın, törendeki konuşmasında, ülkemizin her yerinde şanla şerefle ve keyifle Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıldönümünü kutlandığını, Beypazarı olarak da bu meydanlardan ses verdiklerini söyledi.

Milli bayramları milli duyguları yeniden kabartarak, gururla kutlayacaklarını anlatan Yılmaz, "Nice asırlara ulaşıncaya kadar, bayramımız kutlu olsun. 100 yıl önce ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için savaşan, başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, bir yanda, askeri alanda, kurtuluş mücadelesi verirken, siyasi alanda da küllerinden yeniden doğan bir devletin kuruluşunu planlamıştır." dedi.

Program, şiir okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.