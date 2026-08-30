Beypazarı'nda 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'nda 30 Ağustos Coşkusu

Beypazarı\'nda 30 Ağustos Coşkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kaymakam ve protokol üyelerinin katılımıyla çelenk sunumu, konuşmalar ve gösteriler yapıldı, akşam fener alayı düzenlenecek.

??????? Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ünal Coşkun, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Seyit Tayyar Arvas, Belediye Başkanı Özer Kasap, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlamalar, Kaymakam Çoşkun'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Furkan Uzuner günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Seğmenlerin de gösteri yaptığı kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlenecek.

Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:32:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement