Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, açık öğretim kurumları sınav merkezlerine ziyarette bulundu.
Uslu, şube müdürleri Abdullah Gürcan ve Hülya Yüzgeç ile 1. dönem açık öğretim sınavlarının yapıldığı okullara ziyaret etti.
Uslu, açık öğretim sınavlarının sakin bir ortamda başladığını belirterek, sınava girenlere başarı dileklerini iletti.
İlçede bugün ve yarın 3 oturumda tamamlanacak sınavlara 500 kişinin girdiği belirtildi.
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Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Açık Öğretim Sınavları Başladı - Son Dakika
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