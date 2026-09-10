Beypazarı'nda ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Beypazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Beypazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
M.F.Ö'nün kullandığı 41 SE 898 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi Şehit Üsteğmen Ufuk Ünsal Caddesi'nde ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?