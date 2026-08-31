Beypazarı'nda Anız Yangını Söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Oymaağaç Mahallesi Ada mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?