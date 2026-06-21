Beypazarı'nda AYT Sınavı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Beypazarı'nda AYT Sınavı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

21.06.2026 12:21
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Beypazarı'nda 1250 öğrenci AYT sınavına girdi, aileler okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Sınav için erken saatlerde yola çıkan öğrenci ve aileleri okulların önünde yoğunluk oluşturdu.

İlçede 71 salonda 1250 öğrencinin AYT'ye girdiği belirtildi.

YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için de 7 salonunun kullanılacağı, sınava 112 öğrencinin gireceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda AYT Sınavı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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