Ankara'nın Beypazarı ilçesinde caddelerdeki saksılar, belediye ekiplerince ekilen çiçeklerle renklendi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bankalar Caddesi'ndeki sokaklarda bulunan saksılara renkli çiçekler ekti.
Ekipler, Sarıağıl Mahallesi'ndeki serada yetiştirilen çiçeklerle bazı kavşakları da süsledi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Caddeler Çiçeklerle Renklendi - Son Dakika
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