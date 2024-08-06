Beypazarı\'nda çocuklar için seminer düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Aile Yaşam Merkezi ve Sekizinci Renk Psikoloji Merkezi işbirliğiyle "Çocuğunuzu Ne Kadar Tanıyorsunuz" semineri düzenlendi.

Sunum ile başlayan seminerde hiperaktivite, dikkat eksikliği, dürtü kontrol bozukluğu, algı ve zamanlama problemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca moxo dikkat testi hakkında da anlatım yapıldı.

Sekizinci Renk Psikoloji Merkezi kurucusu Mehmet Çalışkan ve ekibi, destek ve çocuğunu test yaptırmak isteyen ebeveynleri merkezlerine davet etti.

Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu ise semineri gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Seminere katılım sağlayan ebeveynler, bazı durumlardan hala habersiz olduklarını ve verilen seminerin ailelerin çocuklarını tanımada çok yardımcı olduğunu dile getirdi.