Ankara'nın Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığınca Dijital Pazarlama ve Büyüme Teknikleri Semineri gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Müdürlüğünde düzenlenen seminere, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, Ticaret Odası üyeleri ve esnaf katıldı.
Çelik, günün gelişen teknolojik koşulları kapsamında üyelerine yönelik bilgilendirmelerinin süreceğini belirterek, "Günümüzde dijital pazarlama önemli bir yere sahip. Gelişen teknolojiye de ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Dijital Pazarlama Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?