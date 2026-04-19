Beypazarı\'nda Doğa Yürüyüşü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Tekke Dağı mesire alanında yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.
Beypazarı Belediyesince belirlenen rota için Tekke Dağı mesire alanında buluşan doğaseverler, yaklaşık 6,5 kilometrelik yürüyüş yaptı.
Organizatör Reşat Erten, yaptığı açıklamada, muhteşem bir manzarada doğanın uyanışına tanıklık ettiklerini söyledi.
Etkinliğe 60 kişinin katıldığını belirten Erten, "Yürüyüş parkurumuzun bazı etaplarında doğanın uyandığına, bazı meyvelerin çiçeklerinin açtığına tanık olduk. Muhteşem bir yürüyüş oldu." dedi.
