Ankara'nın Beypazarı ilçesinde emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda emniyet kemeri simülasyon aracı kuruldu.
Ekiplerin bilgilendirdiği kişiler, daha sonra simülasyon aracında sanal kaza senaryosu deneyimi yaşayarak emniyet kemerinin önemini anlama fırsatı buldu.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Emniyet Kemeri Eğitimi Verildi - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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