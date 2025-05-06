Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "evlilik öncesi eğitim" semineri düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanlarınca kurumlarında, "Aile Yılı" kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gençlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Uzmanların ilçede, ailelere psikolojik sosyal destekleri de sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Evlilik Öncesi Eğitim Semineri - Son Dakika
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