Beypazarı\'nda Hakim ve Savcılar Piknikte Buluştu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakim ve savcılar ile adliye personeli piknikte bir araya geldi.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel'in öncülüğünde organize edilen piknik, Karagöl Yaylası'nda yapıldı.

Etkinliğe hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Günel, yaptığı açıklamada, "Etkinlik, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve personelin motivasyonunun artırılması anlamında güzel bir adım oldu. Katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.