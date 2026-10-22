Beypazarı\'nda Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri okuma yazma kursunu değerlendirdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce okuma yazma kursu düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, "Hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen kurs ile katılımcıların temel okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri ve toplumsal yaşama daha etkin katılım sağlamaları hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kurs kapsamında, katılımcıların eğitim yoluyla güçlenmelerine katkı sunulurken aynı zamanda toplumsal uyumun desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kursun yürütüldüğü Beypazarı Rüstempaşa İlköğretim Okulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette kursun işleyişi, katılımcıların eğitim süreçleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hayat boyu öğrenmenin toplumsal uyum açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, "Toplumun her kesiminin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesini destekleyen çalışmalara devam ederek, okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi, bireysel gelişimin desteklenmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yönündeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.