Beypazarı\'nda İftar Programı Düzenlendi

26.02.2026 10:23
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Beypazarı'nda iftar programı düzenledi; huzurlu bir Ramazan dile getirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Beypazarı ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hüseyin Ar, iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ar, huzurlu bir ramazan ve bayram diledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de ramazan ayını tebrik etti.

Programa Beypazarı Kaymakam refiki Remzi Karabulut, Belediye Başkanı Özer Kasap da katıldı.

