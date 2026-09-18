Beypazarı'nda kalp krizi geçiren 45 yaşındaki kişi hava ambulansıyla sevk edildi

Beypazarı'nda kalp krizi geçiren 45 yaşındaki kişi hava ambulansıyla sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan 45 yaşındaki kişi, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
Rahatsızlanması üzerine ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y'nin (45) kalp krizi geçirdiği belirlendi.
A.Y, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?