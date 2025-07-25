Beypazarı\'nda Kan Bağışı Kampanyası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, vatandaşların kan bağışına gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aşırı sıcaklara rağmen kampanyanın 4 gün sürdüğüne değinen Acıerik, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Vatandaşın Kızılay'ımıza kan vererek destekleri, bizleri çok mutlu ediyor. Beypazarı'mız her zaman olduğu iyilikte yarışıyor. Bu kampanyada da 128 ünite kan toplandı."

Acıerik, "Ben sağlıklıyım" diyen 18-65 yaş arası herkesi kan vermeye davet ettiklerini ve hekimler tarafından vatandaşların muayeneleri ve tansiyonları öğrenilmesin akabinde kan alımının başlatıldığını kaydetti.