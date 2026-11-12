Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Beypazarı\'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı Ankara İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı Ankara İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ile Şehit Samet Üstüner Ortaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen törene, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Türk Kızılay Ankara İl Başkanı Mehmet Sılay, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ertaç Tiftik ile okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Konuşmalarda Kızılay'ın yardım çalışmaları ve kan bağışının önemi vurgulandı. Törenin ardından veliler ve aileler, okul bahçesinde kurulan mobil kan bağışı aracında gerekli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kan verdi. Bağışta bulunanlara günün anısına madalya takdim edildi.

Programın ardından protokol üyeleri, Hacıkara Mahallesi'ndeki Ayşe ve Ali Eren Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Burada 4-6 yaş grubu öğrencilere Kızılay'ı anlatan çizgi film izletildi.

Kaynak: AA
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