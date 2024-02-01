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Beypazarı ilçesinde Kar ve Doğa Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde Kar ve Doğa Şenliği düzenlenecek

Beypazarı ilçesinde Kar ve Doğa Şenliği düzenlenecek

Beypazarı Belediyesi tarafından 4 Şubat Pazar günü Kar ve Doğa Şenliği düzenleneceği açıklandı. Şenlik kapsamında doğa yürüyüşü, motor sporları, atlı kızak, off-road ve canlı müzik gösterileri yer alacak. Ayrıca, kar yağışı durumuna göre çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

01.02.2024 12:11
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Beypazarı ilçesinde belediye tarafından 4 Şubat Pazar günü "Kar ve Doğa Şenliği" düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat Pazar günü 1550 rakımlı Karagöl Tabiat Parkı'ndaki şenliğe katılacaklar için 10.00-11.00 saatleri arasında Hamzalar Kavşağı, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent kapalı pazar yeri ve Hacıkara Mahallesi pazar yerinden otobüs kaldırılacak.

Şenlik programı çerçevesinde doğa yürüyüşü, motor sporları, atlı kızak, off-road, canlı müzik gösterileri yer alacak.

Ayrıca, kar yağışı durumuna göre çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı ilçesinde Kar ve Doğa Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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