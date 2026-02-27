Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı, ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetre olarak ölçüldü.
Kuyumcutekke Yaylası Mesire Alanı da kar yağışının ardından beyaza büründü.
