Ankara'nın Beypazarı ilçesinde haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü çok sayıda arama kurtarma ekibi ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için çalışma yürütüyor.
Çukurören Yaylası'nda devam eden arama çalışmalarına yaklaşık 400 kişi katıldı.
Orman içi ve menfezlerin titizlikle arandığı bölgede Uysal'a ait ize rastlanmadı.
Arama çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kayıp Arif Uysal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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